سارة شريف تكتب: أزمة ثقة فى الانتخابات الفلسطينية



المشهد مفرح ومشجع، أخيرًا يقظة سياسية، مواطَنة جيدة، منذ سنوات وهؤلاء الناس الطيبون كانوا غارقين فى سبات سياسى، مخدرين ويجرى إعطاؤهم تنفسًا اصطناعيًا، وها هو الآن حدث حراك، طلباتهم محقة بدرجة لا مثيل لها، هم يريدون الانتخابات التى افتقدوها منذ أكثر من ١٣ عامًا.

بنظرة عامة على الوضع المعقد بين الفصائل الفلسطينية سنكتشف حقيقة أن شيئًا واحدًا يجمع الفلسطينيين- خلال هذه الفترة فقط- هو معارضة صفقة القرن والتطبيع، ولكن عند سؤالهم: هل لديكم آلية لهذه المعارضة أو حلول؟ فكلنا يعرف الإجابة.

هناك من يتعامل مع معارضة صفقة القرن كنقطة انطلاق يمكن بناء عليها مصالحة بين فتح وحماس، والحقيقة أن الجسور بينهما لا تتلاقى، والفجوات أعمق من سدها، فالأزمة الحقيقية التى يعرفها الجميع- دون النظر بعدسة مكبرة- هى أزمة على السيادة.

فى «حماس» يتخوفون من أن يستخدم محمود عباس محادثات المصالحة، لترسيخ شرعيته من دون أن يكون مستعدًا عمليًا لتقاسم السلطة مع «حماس»، وفى «فتح» يتخوفون من أن «حماس» تسعى لتضع قدمها على أراضى الضفة، لإسقاط حكم السلطة الفلسطينية، كما فعلت فى قطاع غزة فى سنة ٢٠٠٧.

إسرائيل تراقب المشهد بحذر، مصلحتها الحقيقية هى استمرار الانقسام، لتكون الإجابة جاهزة عند إعادة فتح ملف المباحثات على الطاولة، وهى: لا يوجد شريك أتفاوض معه.

ملف المصالحة هو حجر الأساس اليوم لإجراء انتخابات فلسطينية جديدة، وهو ما ينطوى على عدة سيناريوهات قد تغير المشهد الفلسطينى إذا تم فعلًا إجراء الانتخابات.

مثلًا أن تنجح قيادات من «حماس» فى دخول الحكومة فى رام الله، وهو ما يعنى تعزيزًا لوجود الحركة فى الضفة الغربية، وهو ما قد ينتج عنه بطبيعة الحال تخفيف للضغط الذى تمارسه السلطة الفلسطينية منذ سنوات كثيرة ضد «حماس» فى الضفة الغربية، خاصة فى الملفات الأمنية.

وفى قطاع غزة، من المعقول أن تعود «حماس» إلى النموذج الذى طُبّق بعد اتفاق القاهرة فى أكتوبر ٢٠١٧، الذى سمح للسلطة بوجود رمزى، وإحداث تغييرات فى إدارة الحكم فى المنطقة، وهو ما قد يساعد فى رفع العقوبات المدنية عن سكانها، وذلك من دون تقويض حقيقى لهيمنة «حماس» على هذا القطاع، أو التنازل عن سيطرتها العسكرية عليه.. شىء كهذا يمكن أن يحدث كسيناريو ثان بعد فوز كاسح لـ«حماس» فى الضفة والقطاع.

السيناريوهان خطيران لإسرائيل، التى توجد لديها أدوات تعرقل بها الانتخابات؛ فتل أبيب تُصنف «حماس» والجهاد الإسلامى كتنظيمين إرهابيين، ومن ثم فإن مشاركتهما فى الانتخابات تعد خرقًا لاتفاقات أوسلو، التى تنص على منع التنظيمات الإرهابية من المشاركة فى الانتخابات، إسرائيل خرقت مرة واحدة هذه الاتفاقات وسمحت لـ«حماس» بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، بضغط من الرئيس الأمريكى بوش، وكانت النتيجة أن «حماس» فازت فى الانتخابات، وتخاف أن تعيد ذات الخطأ، وتجد إسرائيل أن «حماس» تحكم القطاع والضفة.

فيما يتعلق بالفلسطينيين، فيبدو أنه لا مفر من أن كل فصيل عليه أن يفرق بين المصلحة الشخصية والمصلحة الوطنية، وأن يفهموا أن رغبتهم فى السيادة ليست هى الحاجة العليا، بل وجود فلسطينى منظم وحقيقى هو الغاية التى يجب أن تبرر كل الوسائل، وغاية كل الغايات التى ستنقذهم من البحيرة المسحورة التى يغرقون فيها.

