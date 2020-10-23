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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: أرحب بجهود أمريكا لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:22 م
السيسي
السيسي
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل واثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة رسميا، توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا اليوم هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

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