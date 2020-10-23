ياسمين خميس تؤكد ضرورة تفعيل برامج المساندة التصديرية

أكدت ياسمين خميس الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز وضعية الصناعة المصرية، لجعلها قاعدة انطلاق للتصدير ووضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات، بالتسليم بأمرين مهمين، أولهما: أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، وثانيهما: حتمية زيادة الصادرات بتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.وأثنت خميس خلال لقائها مع الدكتور محمد معيط وزير المالية على جهود الحكومة المتحققة في هذه المجالات، كما أشادت بالقرارات الفورية التي اتخذها الأخير، لتذليل العقبات التي تواجه الصناع والمستثمرين، ومنها اللجنة الدائمة التي دعا إليها، والتي تضم ممثلين عن الوزارة واتحاد المستثمرين.وأشارت إلى ضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع بما يمكنها من الاستمرار والمنافسة، والقدرة على التصدير، وكذلك ضرورة تفعيل برامج المساندة التصديرية، تشجيعًا للصناعة الوطنية.جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير المالية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال، وأحمد كوچاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.