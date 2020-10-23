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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي عياش: أجهز لمسلسل درامي جديد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:39 م
رامي عياش
رامي عياش
أحمد عارف - منار إبراهيم
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كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن أعماله الفنية المقبلة، حيث يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل درامي جديد بإنتاج مصري.

وقال رامي عياش، لـ"الدستور"، إنه يجهز لمسلسل مصري مع المنتج صادق الصباحي، وسيعلن عن تفاصيله فور الانتهاء من تحضيراته خلال الفترة المقبلة، معربًا عن سعادته الشديدة بتعاونه في مجال التمثيل مع إنتاج مصري، حيث يعتبر هذا المسلسل ثاني تجاربه في التمثيل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن اهتمامه بالسينما أكد "عياش" أنه يحب السينما العربية خاصة نوعية الأعمال التي تدور في إطار الأكشن والأعمال، مشيرا إلى أن السينما العربية لها رونقها بالطبع، ولا تقارن بسينما هوليوود فلكل منهما مميزاتها، لافتًا إلى أن السينما العالمية لها أعمال لا تنسى، أما عن انتشار فيروس كورونا فأكد أنها بالفعل فترة صعبة ولكن سنتخطاها خلال فترة قصيرة.

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