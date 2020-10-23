ترامب: صفقة طائرات «F 35» مع الإمارات تمضي قدمًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، أن عملية بيع مقاتلات الشبح «F 35» إلى الإمارات تمضي قدما.ووقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للسلام برعاية أمريكية، داخل البيت الأبيض، منتصف شهر سبتمبر الماضي، فيما أعلن ترامب اتفاقا جديدا بين السودان وإسرائيل، مساء اليوم.وأجرى ترامب اتصالا ثلاثيًا مع نتنياهو، وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، لإعلان اتفاق بين تل أبيب والخرطوم.وجاء في البيان المشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان: "اتفاق إسرائيل والسودان على إقامة علاقات مباشرة وبدء علاقات اقتصادية وتجارية، وواشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء لتخفيف أعباء الديون".وأعلن ترامب رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، بعد دفع الأخيرة أموال التعويضات لضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، كما أعلن الرئيس الأمريكي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.