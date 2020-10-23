قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني

طالب الدكتور أحمد عبد الماجد، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بضرورة المشاركة الفعالة وبقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي من المقرر إجراؤها بالداخل غدا السبت وبعد غد الأحد، مؤكدا أن المشاركة "واجب وطني" على كل مصري ومصرية ويجعلنا نظهر أمام جميع دول العالم بأن الشعب المصري حريص على استخدام حقه الدستوري.وحذر عبد الماجد، في بيان له اليوم الجمعة، الناخبين من الإلتفات إلى دعوات المقاطعة أو التقاعس عن أداء الواجب الوطني، موضحا أن هذه المحاولات فاشلة وتستهدف إحداث حالة من الفراغ السياسي في مصر، مشيرا إلى أن وعي الناخبين سيكون عاملا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية، وأن المشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نعمل على إرثاء كل عناصر الديمقراطية والتقدم به لتستكمل الأجيال القادمة مسيرة التنمية الشاملة.وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن الشعب المصري بجميع طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب، لافتا إلى ضرورة ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء عملية التصويت وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.