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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى براني المركزي (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:08 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل صحة مطروح، مستشفى براني المركزي للوقوف على نسب التنفيذ، بحضور العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى.

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم الإسراع في إنهاء أعمال تطوير مستشفى براني المركزي بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الصحة، والتى من المقرر الانتهاء منها في آخر ديسمبر القادم يتم بعدها التسليم الإبتدائى والبدء في تجهيز الفرش والأثاث، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى بنسبة 85%.

وتفقد محافظ مطروح منشآت المستشفى وتجهيزات الأقسام المختلفة قبل الفرش ومنها أقسام الكلى بعدد ١٢ سريرا والحضانات بعدد ٨ حضانات والعيادات الخارجية والعمليات والعناية المركزة وغرفة التخلص الآمن من النفايات الطبية بماكينة مفرمة من ٨٠_١٠٠ كجم ومولد كهرباء وغيرها من التجهيزات، موجها بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمد كابل الكهرباء للمستشفى.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة مدرسة برانى الإبتدائية بنات والتى يجرى توسعتها بزيادة ١٥ فصلا بالإضافة إلى 9 فصول بالمبنى القديم لتصل إلى 24 فصلا لدراسة تحويلها إلى مدرسة تعليم أساسي للبنات حرصا على استكمال الفتيات لتعليمهن ومنع التسرب من التعليم، مشيدا بجهود العمال مع تشجيعهم على الإسراع في تنفيذ الأعمال.
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

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