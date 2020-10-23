بعد السودان وإسرائيل.. صهر ترامب: واثق من الحل مع الفلسطينيين أيضا

ٌقال جاريد كوشنر كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إن هناك دولا أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل.وأشار كوشنر، تعليقا على إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان، إلى أنه واثق من حل المسألة مع الفلسطينيين أيضًا.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا ثلاثيًا، مع نتنياهو، وعبدالله الحمدوك رئيس الوزراء السوداني، لإعلان اتفاق بين تل أبيب والخرطوم.وجاء في البيان المشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان: "اتفاق إسرائيل والسودان على إقامة علاقات مباشرة وبدء علاقات اقتصادية وتجارية، وواشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء لتخفيف أعباء الديون".وأعلن ترامب رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، بعد دفع الأخيرة أموال التعويضات لضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، كما أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل ابيب.