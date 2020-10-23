أول تعليق لنتنياهو على اتفاق تطبيع العلاقات مع السودان

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إنه يعمل على توسيع دائرة السلام سريعا خلال الفترة الحالية، مرحبًَا بإعلان الاتفاق مع السودان.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالًا ثلاثيًا، مع نتنياهو، وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، لإعلان اتفاق بين تل أبيب والخرطوم.وجاء في البيان المشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان: "اتفاق إسرائيل والسودان على إقامة علاقات مباشرة وبدء علاقات اقتصادية وتجارية، وواشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء لتخفيف أعباء الديون".وأعلن ترامب رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، بعد دفع الأخير أموال التعويضات لضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، كما أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.