ترامب: دول كثيرة ستنضم لعملية السلام مع إسرائيل خلال أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إن دولًا كثيرة ستنضم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لعملية السلام مع إسرائيل.وجاء تصريح ترامب خلال إعلانه رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، ودفع الأخير تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، وكذلك بدء علاقات مباشرة بين الخرطوم وتل أبيب.وجاء في البيان المشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان: "اتفاق إسرائيل والسودان على إقامة علاقات مباشرة وبدء علاقات اقتصادية وتجارية، وواشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء لتخفيف أعباء الديون".وخلال الأربعاء الماضي، غادر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اجتماع "كابينت كورونا"، وهو المجلس الوزاري المصغر المسئول عن أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19"، بشكل مفاجئ، قائلا إن هناك حاجة قومية لذلك، وهو الأمر الذي تكرر مسبقًا قبل الإعلان عن اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين.