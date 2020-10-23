رسميًا.. اتفاق بين السودان وإسرائيل على إقامة «علاقات مباشرة»

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، إقامة علاقات مباشرة بين السودان وإسرائيل.وجاء في البيان المشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان: "اتفاق بين إسرائيل والسودان على إقامة علاقات مباشرة وبدء علاقات اقتصادية وتجارية، وواشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء لتخفيف أعباء الديون".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.يأتي ذلك بعد إعلان مسئولون مطلعون على مباحثات السلام بين إسرائيل والسودان، بوساطة أمريكية، أمس الخميس، أنه من المقرر أن يعلن السودان عن خطط لبدء علاقاته مع إسرائيل، نهاية الأسبوع المقبل.وأوضحت المصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس، أنه من المرجح أن تصدر الخرطوم إعلانًا رسميًا بشأن هذا الملف في نهاية الأسبوع المقبل، وعلى الأرجح بعد مناقشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الجدول الزمني المتوقع لتنفيذه.