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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:31 م
أحمد الزيني
أحمد الزيني
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأسمنت المحلي بالأسواق.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الأسمنت تراوحت بين 700-750 جنيهًا للطن للمستهلك، و600 إلى 650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وأشار إلى أن التجار بصدد انتظار عودة تراخيص البناء مرة أخري لتحريك الأسواق.

وأوضح أن الطلب حاليا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة ومشروعات الدولة، فيما هناك ركود لدي أغلب التجار.

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