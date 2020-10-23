مصدر أمريكي: توقعات بإعلان اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل اليوم

أعلن مسئول أمريكي رفيع المستوى، منذ قليل، عن أنه من المتوقع الإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان في وقت لاحق من اليوم الجمعة.وقال المسئول إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، يعد تمهيد الطريق أمام الخرطوم للتوصل إلى اتفاق حول التقارب مع إسرائيل، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.وأكد مصدر سوداني، منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، سيتصلان بعبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، وعبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الليلة.ويأتي ذلك بعد إعلان مسئولون مطلعون على مباحثات السلام بين إسرائيل والسودان، بوساطة أمريكية، أمس الخميس، أنه من المقرر أن يعلن السودان عن خطط لبدء علاقاته مع إسرائيل، نهاية الأسبوع المقبل.وأوضحت المصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس، أنه من المرجح أن تصدر الخرطوم إعلانًا رسميًا بشأن هذا الملف في نهاية الأسبوع المقبل، وعلى الأرجح بعد مناقشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الجدول الزمني المتوقع لتنفيذه.