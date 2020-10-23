البيت الأبيض: السودان حوّل قيمة التعويضات الخاصة بعائلات ضحايا الإرهاب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن السودان حوّل 335 مليون دولار- التعويضات- في حساب ضحايا الهجمات على سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وذكر منشور على الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك" أن هذا اليوم "تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".