«السياحة» تكشف حقيقة تعرض آثار مصرية للإتلاف في ألمانيا

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا رسميا حول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرُض عدد من القطع الأثرية في جزيرة المتاحف ببرلين للتخريب، من بينها قطع أثرية مصرية، بعد أن تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية فور ورود المعلومات، حيث قام خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا بالتواصُل مع الجهات المعنية بالحكومة الألمانية وإدارات المتاحف المختلفة.كما زار «جلال» هذه المتاحف للوقوف على حالة القطع الأثرية المصرية المعروضة بها، وهي من مقتنياتها وليست جزءا من معرض مصري مؤقت للآثار بالمانيا كما أُشيع حيث إنه لا يوجد أي معارض آثار مصرية بألمانيا حاليا.وأوضحت أعمال الفحص والتحقيقات سكب مجهول كمية من زيت الزيتون على 69 قطعة أثرية معروضة بالمتاحف ببرلين من بينها 16 قطعة مصرية، ليس من بينها رأس الملكة نفرتيتي أو أي قطعة آثار تخص الملكة.واعرب السفير خالد جلال للسلطات الألمانية عن قلقه من إمكانية تكرار حدوث مثل هذا الحدث، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الآثار المصرية باعتبارها إرثًا حضاريًا للبشرية جميعا.وأكد أهمية ترميم الآثار التي تأثرت جراء الحادث؛ كما عرض على الجانب الألماني مشاركة مجموعة من المرمّمين المصريين في إزالة وتنظيف وترميم القطع المصرية من آثار الزيت وعودتها إلى حالتها السابقة.وشكر الجانب الألماني اهتمام مصر لمتابعة الأمر وحرصها على معالجة القطع التي تعرضت للتخريب وإعادتها إلى حالتها الأصلية.