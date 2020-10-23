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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عداء أردوغان».. «فوربس»: تركيا تخاطر بتعميق عزلتها في شرق المتوسط

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:25 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن تركيا تخاطر بتعميق عزلتها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط جراء استمرار السياسات العدائية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما أنها تخاطر بالاستبعاد من التعاون في مجال الطاقة بين دول المتوسط.

وأشارت المجلة إلى أن الإمكانات من احتياطيات النفط والغاز الغنية في شرق البحر المتوسط ​​أعادت توجيه المنطقة بأكملها على مدى العقد الماضي.

كما انضمت مصر والأردن في اتحاد متعدد الأطراف لتجارة الطاقة في سبتمبر، وأنشأوا منتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF)، الذي يضم أيضًا اليونان وقبرص وإيطاليا الذي يوحد المنافسين الإقليميين لتركيا، ما يجعلها دولة "متخلفة" عن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة إذا رفضت إعادة تنظيم سياستها الخارجية.

وأضافت المجلة أنه من الواضح أن الأتراك اختاروا ألا يكونوا جزءًا من اتفاقية التنمية للدول الست، على الرغم من امتلاكهم أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأوضحت أن تركيا ركزت طاقاتها على تعطيل تنمية الدول الأخرى لهذه الموارد أكثر من محاولة تطوير مواردها الخاصة، مشيرة إلى أن التعاون بين دول المنطقة لا يعمل فقط كشكل من أشكال التنمية الاقتصادية، ولكن أيضًا كقوة موازنة للتطرف السياسي داخل تركيا وإيران.

وأكدت المجلة أنه ما لم يدرك أردوغان ذلك ويعيد تعديل سياسته الخارجية ستصبح تركيا العدو الأول لدول المنطقة وسيشعر الأتراك بوخز العزلة في الشرق الأوسط المستقبلي.

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