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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد رزق يواصل تصوير «في يوم وليلة»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:10 م
الفنان أحمد رزق
الفنان أحمد رزق
منار إبراهيم - حسن أمين
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يواصل الفنان أحمد رزق وفريق عمل «في يوم وليلة» تصوير مشاهد المسلسل بشكل يومي، بقيادة المخرجة شيرين عادل، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن المخرجة شيرين عادل أعلنت حالة الطوارئ ومنعت أي أجازات وكثفت ساعات التصوير سعيًا منها للانتهاء من العمل خلال فترة قصيرة من أجل تفرغها خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسل «الملك»، الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.

مسلسل «في يوم وليلة» يسجل التعاون الثاني على التوالي بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدما سويا مسلسل «خط الإيد» من نوعية الـ45 حلقة الذي عرض مطلع يناير الماضى، وشارك فى بطولته إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

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