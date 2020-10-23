«سينرجى» تطرح برومو «خيط حرير» لـ مى عزالدين

طرحت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي برومو ترويجيًا للمسلسل التليفزيوني الجديد «خيط حرير» ويشارك في بطولته الفنانة مى عزالدين، وتعود به بعد غياب عن الدراما في العام الماضي وخاصة الدراما الرمضانية.«خيط حرير» يشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين، محمود عبدالمغني وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.