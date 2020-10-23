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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

في ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن «أسقف البحث العلمي»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:37 م
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى الرحيل الـ 19 للأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمي والدراسات اللاهوتية، وتستعرض "الدستور"، أبرز المعلومات عن أسقف البحث العلمي الراحل:

ولد الأنبا غريغوريوس في أسوان في 13 أكتوبر 1919، حصل على العديد من الشهادات العلمية، والدرجات الكهنوتية، وترهب في دير المحرق عام 1962، بإسم الراهب باخوم المحرقي، ورحل الأنبا غريغوريوس في 22 أكتوبر 2001.

وحصل الأنبا غريغوريوس على شهادة بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة في 1936، وشهادة ليسانس الآداب من جامعة القاهرة 1944، شهادة دبلوم الآثار المصرية من معهد الآثار المصرية يوليو 1951.

وشغل الأنبا غريغوريوس عدد من المناصب منها: وكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة في 1952، أستاذًا ورئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية عام 1955، ورئيس لجنة تقصى الحقائق بشأن ظهور السيدة العذراء بالزيتون في 4 مايو 1968.

ورسم أسقفًا بيد البابا كيرلس السادس في 10 مايو 1967، كأسقف عام الدراسات اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي.

وبعد رسامته أسقفًا أخذ منصب معاونًا خاصًا لقداسة البابا كيرلس السادس في كل ما يعهد إليه من شئون البطريركية.

قام الأنبا غريغوريوس بتأليف 90 كتابًا من 116 كتاب تم إصدارها ضمن منشورات أسقفية الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة والبحث العلمي، بالإضافة إلى إجادته عددًا كبيرًا من اللغات منها اللغة القبطية - اللغة الهيروغليفية - اللغة الهيراطيقية - اللغة العبرية - اللغة اليونانية - اللغة الإنجليزية، إلى جانب تمكنه من اللغة العربية.

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