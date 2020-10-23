«العين للنشر» تستأنف أنشطتها بكتب جديدة رغم كورونا

رغم فترة الركود والكساد الذي شهدتها الحركة الثقافية على خلفية وباء كوفيد 19 المستجد٬ خاصة الثلاثة أشهر التي شهدت حظر التجوال لعدد ساعات معينة٬ مما انعكس بالسلب على كافة مناحي الحياة ومن بينها بالطبع المشهد الثقافي وفي صدارته دور النشر.إلا وأنه ومع بدء عودة الحياة لطبيعتها رويدا رويدا٬ شهدت المطابع حركة نشطة لتعويض الوقت المستقطع خلال فترة الكورونا٬ ظهرت في الإصدارات الجديدة التي طرحتها دور النشر المصرية وإن كانت ليست بمعدل النشر الطبيعي والمعتاد لهذه الدور٬ إلا أنها استطاعت أن تتحدى الوباء الغامض وتنجز العديد من تعهداتها لتظهر لنا عشرات من الإصدارات الجديدة والعناوين الطازجة لعدد من دور النشر نرصدها إليكم في هذا التقرير.ومن أوائل هذه الدور التي استطاعت الصمود واستأنفت أنشطتها٬ دار العين للنشر والتوزيع٬ والتي طرحت عدة عناوين من الكتب الجديدة عقب استئناف الحياة ومن بينها:كتاب "حكايات المماليك المصرية" من تأليف د. هاني حمزة٬ والذي يقدم فيه منمنمات تاريخية٬ بشكل سلس وشيق عن حقبة تاريخية من عمر مصر٬ ألا وهي فترة الحكم المملوكي. يلتقط "حمزة" شذرات تاريخية يعيد تشكيلها وصياغتها في شكل سردي حكائي فيجذب متلقيه ليبحر معه حتى نهاية الحكايات٬ بعيدا عن الشكل الأكاديمي الجاف لتناول التاريخ.ومن تلك الحكايات التي يضمها الكتاب٬ حكاية "حشيشة الفقراء" أو تعاطي الحشيش في مصر خلال الفترة المملوكية. يقدم الباحث في موجز غير مخل لمحة عن كيفية معرفة العرب والمسلمين لنبات الحشيش وأنه ظهر لأول مرة بداية القرن الــ 13 الميلادي على يد المتصوف "حيدر" وكان يقيم في إحدى قرى خراسان٬ وكيف أن "حيدر" وكان يتجول في الصحراء فصادف عددا من أشجار القنب٬ فتناول القليل من أغصانها ليسد جوعه ــ فقد كان قليلًا ما يتناول الطعام ــ فشعر بنشاط ونشوة في جسده وعقله٬ ولما عاد أخبر أصدقاءه عن اكتشافه فأقبلوا على تناوله ونشروه في خراسان ومنها انتقل إلى فارس والعراق٬ ومنها إلى مصر وبلاد الشام.ــ كتاب "بنت شيخ العربان" للروائية ميرال الطحاوي.في هذا الكتاب تقدم "الطحاوي" تأريخ لمسيرة عربان مصر ودورهم الثقافي والاجتماعي والأدبي في المجتمع المصري، ومحاولة لفهم علاقتهم الشائكة بتلك الحاضنة أو الوطن الذي سكنوا فيه، بينما ظل حنينهم الجارف إلى نقيضه.كما ألقت الضوء علي ثقافتهم الصحراوية وكيف ظلت مسطورة داخل تراثهم الشفاهي الذي شكَّل هويتهم الحقيقية. فقد سكنوا تلك الأرض، لكنهم احتفظوا بمروياتهم وتراثهم الشفاهي، وتناقله من جيل إلى جيل ومن تغريبة إلى أخرى، وظلت تلك الأبيات الشعرية تزيِّن طقوس أفراحهم وأحزانهم.ـ كتاب "دروس أنت فيها المعلم" من تأليف تامر شلبي.الكتاب ينتمي لنوعية كتب التنمية البشرية. وفيه يركز مؤلفه وصف روشتة للقارئ عن استعادة عالمه ومعلوماته٬ فكلٌّ منا يتعلم في مدرسته هو والمنافسة الصعبة هنا هي أن تعلّم نفسَكَ٬ ومن خلال نفسك تُعلّم الناس تُعلم الكون.كتاب "الثورة الذهنية" تأليف د. منصور الجنادي٬ والحاصل على دكتوراه الفلسفة في علم النفس ـ جامعة فيينا، وأستاذ سابق بجامعة وبستر الأمريكية.وفيه يقدم ولأول مرة بالمكتبة العربية، صورة نتعرف من خلالها على الثورة الذهنية، بمقالات سريعة شيّقة مثل "القلب واللّا العين؟"، "نيورولوجيا التواضع"، "هل يصيبنا الموبايل بالغباء"، كل منها تطبيق عملي للثورة الذهنية وعلومها على أوجه حياتنا المختلفة، وبذلك ندرك أهمية فهْم أنفسنا بأدوات العصر ولغة المستقبل. لغة الثورة الذهنية.الترجمة العربية لكتاب "إطلاق الروح البرية للمرأة" للكاتبة الأمريكية من أصل مكسيكي إسباني٬ كلاريسا بنكولا إيستس٬ ومن ترجمة مصطفى محمود. تعمل كلاريسا من خلال عملها في إطلاق الروح البرية للمرأة على تأكيد قيمة الحب من خلال تحرير روح النساء واستلهامها لمريم العذراء كأيقونة نسوية عالمية مقدسة تتكرر بآلاف الصور والتجليات وبكل الألوان في فلكلور مختلف الشعوب، وتحض كل النساء على بعث مريم بصورها الأخرى غير تلك التقليدية الوديعة الساكنة، حيث إنها أم الإله ومعلمته وأم الإنسانية، وحدها القادرة على إفشاء الحب والسلام.