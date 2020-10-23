سيدة مصابة بكورونا تضع توأمًا في مستشفى الجمهورية بالإسكندرية

أجرى فريق طبي بمستشفى الجمهورية العام، بالإسكندرية، عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وحامل في توأم.وهنأ الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أطباء وتمريض مستشفى الجمهورية العام على مجهودهم الناجح فى إجراء جراحة قيصرية، لتوليد سيدة مريضة بـ"كوفيد- 19" وحامل فى توأم، وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد، وذلك بعد الجراحة القيصرية التى سبق إجراؤها لسيدة أخرى يوم 6 أكتوبر الجارى، والتى تعد أول حالة ولادة توائم على مستوى الجمهورية من أم مصابة بمرض "كوفيد 19" الناشئ عن فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور النادى يوسف النادى، مدير مستشفى الجمهورية العام، إن الأم الحامل فى المرة الأولى سبق عمل ثلاث عمليات لها لاستئصال أورام ليفية من الرحم وحقن مجهرى لعلاج تأخر الإنجاب، وعانت فى أواخر الحمل من ارتفاع ضغط الدم وأعراض تسمم الحمل فتم إجراء جراحة قيصرية طارئة للأم بسبب الانفجار المبكر لجيب المياه، وتم إدخالها العناية المركزة عقب العملية وإدخال الطفلين المولودين الحضانة.شارك فى إجراء العملية أطباء من قسم النسا والتوليد وقسم التخدير بالمستشفى، وهم: الدكتور هيثم الكيال، والدكتورة ناهد محمد، والدكتورة عزة أحمد، والدكتور إبراهيم حليم، والدكتور أحمد القط.أما عن الولادة الثانية فيقول "النادى" إنه تم أمس إجراء جراحة قيصرية لسيدة حامل فى توأم فى الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل، محولة من مستشفى الحميات، ومصابة بضغط مرتفع وأعراض تسمم الحمل، حيث تم إجراء العملية بنجاح بواسطة أطباء النساء والتوليد بالمستشفى، وهم: الدكتورة هناء إبراهيم، والدكتورة فادية الشافى، والدكتور هيثم الكيال، وطبيب التخدير الدكتور مخلص على عبدالرازق، وفريق التمريض بالقسم.وأكد مدير مستشفى الجمهورية أن المستشفى حريص على تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وفى نفس الوقت حريص على حماية الفريق الطبى، حيث يتم توفير وسائل الوقاية الشخصية للأطباء والتمريض والعمال، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.