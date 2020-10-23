الجامعة العربية: اتفاق وقف النار في ليبيا خطوة مهمة وإنجاز وطني كبير

أعلنت الجامعة العربية، عن ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أنها خطوة مهمة وإنجاز وطني كبير، وفق لقناة «العربية» الإخبارية.وفي وقت سابق من اليوم، رحبت الدول الأوروبية باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقّعه طرفا النزاع الليبي، الجمعة، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.ووصف الاتحاد الأوروبي اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بـ«النبأ السار»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي يدخل حيّز التنفيذ فورا.وقالت وليامز في مؤتمر صحافي أعقب مراسم التوقيع أن طرفي النزاع وقعا على "اتفاق دائم وكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يدخل حيّز التنفيذ فورا".