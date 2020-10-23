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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة إبشواى يتفقد مقار لجان انتخابات النواب (صور)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:23 م
مراد مسعود
مراد مسعود
الفيوم - زينب علاء
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ترأس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمركز ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالوحدات القروية التابعة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020م والتدخل فورًا في حال وجود أي معوقات أو عقبات.

وأجرى جولة ميدانية تفقد خلالها مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة والقرى لمتابعة جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات.

وتفقد تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات، بمدرسة الزراعة بأبو كساه، كما تابع تسليم مولدات الكهرباء تحسبا لأي انقطاع بالتيار الكهربائي، وكذلك الكراسي المتحركة تسهيلا على آبائنا كبار السن من الناخبين، بالإضافة لإنشاء شوادر وسرادقات أمام اللجان كاستراحات للمواطنين والناخبين، وبدء تعقيم المدارس والمعاهد الأزهرية المخصصة كلجان انتخابات.
مراد مسعود
مراد مسعود
مراد مسعود
مراد مسعود

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