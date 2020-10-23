رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:59 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تجهيزات واستعدادات مقار اللجان الانتخابية داخل المدينة، للوقف على اللمسات النهائية والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء ماراثون الانتخابات والتي ستنطلق غدًا وتستمر يومي السبت والأحد، حيث تم تجهيز 511 مركزا انتخابيا و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألفا و267 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

رافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور علي عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

شملت جولة المحافظ تفقد مقار اللجان بمدارس (صفي الدين أبوشناف - الزهراء الجنوبية - نادي الشعب - مركز التدريب للتشييد والبناء - اللجنة العامة باستاد الجامعة - مجمع مدارس كفرالمنصورة - المنيا الفنية المتقدمة التجارية).

قال المحافظ إن مراكز المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني والمزمع إجرائها يومي 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

شدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والمتابعة المستمرة للحالة العامة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري لائق، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

رسميًا.. اتفاق بين السودان وإسرائيل على إقامة «علاقات مباشرة»

«سموم الجزيرة ترتد إليها».. حقيقة حذف الجيش المصري فيديو «تدمير فرقاطة إسرائيلية»

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

الصور

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

رسميًا.. اتفاق بين السودان وإسرائيل على إقامة «علاقات مباشرة»

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

«العين للنشر» تستأنف أنشطتها بكتب جديدة رغم كورونا

تفاصيل ندوة «المنح الدراسية» بالمجلس الأعلى للثقافة

كتاب وباحثون: الدوريات العلمية غائبة لهذه الأسباب

صدور الترجمة العربية لرواية «أنطونيو الجميل» لـ ڨيتالينو برانكاتي