محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان انتخابات النواب (صور)

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تجهيزات واستعدادات مقار اللجان الانتخابية داخل المدينة، للوقف على اللمسات النهائية والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء ماراثون الانتخابات والتي ستنطلق غدًا وتستمر يومي السبت والأحد، حيث تم تجهيز 511 مركزا انتخابيا و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألفا و267 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.رافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور علي عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.شملت جولة المحافظ تفقد مقار اللجان بمدارس (صفي الدين أبوشناف - الزهراء الجنوبية - نادي الشعب - مركز التدريب للتشييد والبناء - اللجنة العامة باستاد الجامعة - مجمع مدارس كفرالمنصورة - المنيا الفنية المتقدمة التجارية).قال المحافظ إن مراكز المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني والمزمع إجرائها يومي 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.شدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والمتابعة المستمرة للحالة العامة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري لائق، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.