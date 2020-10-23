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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي روسي: واشنطن ستُعيق مشروع «التيار الشمالي- 2»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:59 م
ألكسندر بانكين
ألكسندر بانكين
أ ش أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن الولايات المتحدة ستعمل على عرقلة مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بانكين، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إن التخطيط الأمريكي محسوب على الأرجح خطوة بخطوة فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز (التيار الشمالي- 2)، وستكون هناك ادعاءات وعوائق جديدة، ولدي شعور بأنه سيكون كذلك في ظل أي إدارة أمريكية".

وأضاف: "إن الأمريكيين يتقاسمون بقوة فطيرة الطاقة في أوروبا، مستشهدين بأن القارة الأوروبية ضعيفة أمام روسيا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن العقوبات الأمريكية على "التيار الشمالي- 2" ستطال الشركات التي تقدم خدمات أو مرافق لتحديث أو تركيب معدات على السفن من أجل مد الأنابيب.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تشكل حاليا تحالفا لمنع إنجاز بناء مشروع "التيار الشمالي- 2"، معربا عن أمله ألا يكتمل بناء خط الأنابيب.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "التيار الشمالي- 2" يتضمن بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

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