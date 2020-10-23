رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلسطينى يثمن مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:28 م
محمود عباس
محمود عباس
أ ش أ
طباعة
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، سبل تعزيز العلاقات المميزة بين الجانبين؛ بهدف نشر السلام والمحبة في المنطقة والعالم.

وأعرب عباس- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- عن شكره للبابا فرانسيس.. مثمنًا مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ورفض المشاريع المخالفة للقانون الدولي.

وأكد الرئيس الفلسطيني على التمسك بالسلام العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية، والاستعداد الفوري للذهاب نحو المفاوضات، ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

ودعا الرئيس الفلسطينى، البابا فرانسيس، للعمل سويًا، من أجل الحفاظ على أهلنا من المسيحيين والمسلمين، وبقائهم وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد البابا فرانسيس توافقه مع ما تم تبادله من حديث مع الرئيس محمود عباس، حول أهمية السلام والحوار، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على أرضهم.

موضوعات متعلقة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

الخميس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

الصور

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

«أسيوط» تطلق حملة «مصر جميلة» لتنظيف الشوارع (صور)

image description

استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

كتاب وباحثون: الدوريات العلمية غائبة لهذه الأسباب

خيري شلبي ويحيى الطاهر وسيد حجاب.. «جوائز للنشر لا الفلوس»

اليوم.. «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى