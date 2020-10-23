الرئيس الفلسطينى يثمن مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، سبل تعزيز العلاقات المميزة بين الجانبين؛ بهدف نشر السلام والمحبة في المنطقة والعالم.وأعرب عباس- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- عن شكره للبابا فرانسيس.. مثمنًا مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ورفض المشاريع المخالفة للقانون الدولي.وأكد الرئيس الفلسطيني على التمسك بالسلام العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية، والاستعداد الفوري للذهاب نحو المفاوضات، ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.ودعا الرئيس الفلسطينى، البابا فرانسيس، للعمل سويًا، من أجل الحفاظ على أهلنا من المسيحيين والمسلمين، وبقائهم وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية.من جانبه، أكد البابا فرانسيس توافقه مع ما تم تبادله من حديث مع الرئيس محمود عباس، حول أهمية السلام والحوار، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على أرضهم.