«الزراعة» تصدر 8 توصيات لمكافحة حشائش الزُمير فى محصول القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتجنب إصابة القمح بحشيشة الزمير.وتمثلت التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش في:1- اتباع دورة زراعية يتخللها برسيم فى الموسم الشتوى السابق بالتبادل مع القمح أدى إلى تقليل أعداد الزمير بالتربة بمقدار 85%.2- الزراعة بتقاوي منتقاة عالية المحصول وخالية من حبوب الزمير.3- فحص زراعات القمح مبكرًا لاكتشاف حشيشة الزمير أو الحشائش النجيلية الأخرى نظرًا لتشابه هذه الحشائش مع نباتات القمح فى مراحل نموها الأولى.4- اتباع طريقة الزراعة الحراتي فى حالة الأراضى شديدة الإصابة بالزمير.5- إجراء النقاوة اليدوية فى حالة الإصابة الخفيفة بالزمير.6- استخدام المبيدات الموصي بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والابتعاد عن المبيدات المغشوشة مع التأكيد بالالتزام بتوصيات كل مبيد.7- تقليع داليات الزمير بمجرد ظهورها لمنع انفراط حبوبها بالتربة عند نضجها.8- ضرورة إزالة جميع الحشائش الموجودة على جانبي المراوي والمصارف.