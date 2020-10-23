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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر 8 توصيات لمكافحة حشائش الزُمير فى محصول القمح

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:44 م
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتجنب إصابة القمح بحشيشة الزمير.

وتمثلت التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش في:

1- اتباع دورة زراعية يتخللها برسيم فى الموسم الشتوى السابق بالتبادل مع القمح أدى إلى تقليل أعداد الزمير بالتربة بمقدار 85%.

2- الزراعة بتقاوي منتقاة عالية المحصول وخالية من حبوب الزمير.

3- فحص زراعات القمح مبكرًا لاكتشاف حشيشة الزمير أو الحشائش النجيلية الأخرى نظرًا لتشابه هذه الحشائش مع نباتات القمح فى مراحل نموها الأولى.

4- اتباع طريقة الزراعة الحراتي فى حالة الأراضى شديدة الإصابة بالزمير.

5- إجراء النقاوة اليدوية فى حالة الإصابة الخفيفة بالزمير.

6- استخدام المبيدات الموصي بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والابتعاد عن المبيدات المغشوشة مع التأكيد بالالتزام بتوصيات كل مبيد.

7- تقليع داليات الزمير بمجرد ظهورها لمنع انفراط حبوبها بالتربة عند نضجها.

8- ضرورة إزالة جميع الحشائش الموجودة على جانبي المراوي والمصارف.

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