تعليم كفر الشيخ: الطفل المشتبه إصابته بكورونا «بيلعب فى الشارع»

تفقد الدكتور أحمد وعيوع، مدير الإدارة التعليمية بفوه بمحافظة كفر الشيخ، مدرسة الشهيد أبوالعينين سمية (العمرى) سابقا، وذلك للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية، والاطمئنان على حالة المدرسة بعدما أشيع أمس من بعض صفحات التواصل الاجتماعي من ظهور حالات كورونا، وكذلك المرور على مجموعات التقوية ومتابعة أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير والتباعد بين التلاميذ.رافقه محمد عبد المالك عبد الخالق، مدير المتابعة، علي جمعة، عضو المتابعة، أشرف عرفة، مدير المدرسة، إبراهيم ضيف، مشرف المجموعات ومسئول الأزمات، منال عبد الحليم وكيلة المدرسة، عزة يوسف وكيلة المدرسة.وأضافت الإدارة التعليمية، في بيان، أنه قد تبين انه لا صحة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور حالات كورونا، وأن المعلمين الذين ذكر أنهم مصابون بحالة جيدة ومتواجدين داخل العمل ويقومون بأعمالهم، وأن الطفل الذي أشيع أنه مصاب بحالة جيدة، ويلعب في الشارع، وما هي إلا شائعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة والفتنة بين أولياء الأمور.وكشف مدير المدرسة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن ما حدث هو اشتباه بطالب في الصف الرابع الابتدائي بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ، وعلى الفور اصطحبت الزائرة الصحية الطفل للمستشفى؛ وتبين أنه غير مصاب، وقد كان مشتبها فيه نظرا لأن والدته كانت مصابة بالفيروس، ولكن تم التأكد من عدم إصابته.وأما فيما تردد عن إصابته هو بصفة شخصية، فقد أوضح أنه يعاني من التهابات في الجيوب الأنفية فقط ولم تظهر عليه أي من الأعراض نهائي، وما يتردد عن إصابته كلام مغلوط، لافتا أن المدرسة تتخذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية من عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.