إصابة 9 سيدات في انقلاب سيارة بالعياط

شهد طريق العياط حادث انقلاب سيارة نقل أسفر عن إصابة 9 سيدات، وتم نقلهن لأقرب مستشفى، وتم رفع آثار الحادث.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل في العياط، وإصابة مستقليها، وذكر شهود عيان أن الحادث أسفر عن إصابة 9 سيدات.وتبين أنهن يعملن في مجال جمع المحاصيل الزراعية، وكن في طريقهن للعمل في جمع الطماطم من قطعة أرض، وأن اختلال عجلة القيادة من يد السائق، أدى إلى انقلاب السيارة.تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.