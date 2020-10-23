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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:28 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية الفلسطينية في كفر قدوم مراد شتيوي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثنان منهما أصيبا في الرأس والظهر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد شتيوي أن جنود احتلال من وحدات خاصة خرجوا من كمين نصبوه في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان، لكن تم كشفه من قبل الأهالي قبل أن يقتحم ما يقارب 100 جندي البلدة، تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت باتجاه ممتلكات المواطنين وسياراتهم، ما أدى إلى تحطيم زجاج سيارتين إضافة إلى استهداف المنازل بقنابل الغاز.

وأشار إلى أن البلدة شهدت في الآونة الأخيرة تحركات ليلية لجنود الاحتلال وطائراته المسيرة التي يستخدمها للتصوير الجوي؛ بهدف مراقبة تحركات الشبان خاصة في محيط مسجد عمر بن الخطاب الذي تنطلق منه المسيرة.

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