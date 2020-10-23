«سموم الجزيرة ترتد إليها».. حقيقة حذف الجيش المصري فيديو «تدمير فرقاطة إسرائيلية»

لكن لأن الكذب هو منهجهم، فإن اللقطة التي يزعمون حذفها خصيصًا أو حذف الفيلم التسجيلي بسببها والخاصة بتدمير فرقاطة إسرائيلية (تعود لإغراق المدمرة إيلات)، موجودة ومتاحة للجميع وتم نشرها داخل الفيديو الخاص بوقائع المؤتمر الصحفي لقائد القوات البحرية وبالتحديد فى الدقيقة 1:22، لكنهم بالطبع لم يبحثوا أو حتى لم يشاهدوها، أو ربما شاهدوها وتعمدوا عدم الحديث عنها.





بالطبع لو أنك مجرد قارئ ينصاع خلف قناة وموقع «الجزيرة» القطرية، التى دأبت على نشر الأكاذيب وتصديقها، ووجدتهم يقولون أن ما يسمونه بـ«وحدة التحقق في الجزيرة مباشر» رصدت حذف الجيش المصري لقطة تشير لتدمير فرقاطة تحمل علم إسرائيل من فيلم تسجيلي عن القوات البحرية، وبالتأكيد إذا ما حاولت البحث عن هذا الفيلم التسجيلي ستجده غير موجودًا على منصات السوشيال ميديا، ستتأكد لديك صحة مزاعمهم وفبركاتهم، وتصدق ما يقولونه.