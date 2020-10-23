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سياسي

إسلام الغزولي يدعو المواطنين للتصويت بانتخابات «النواب» بكثافة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:32 م
إسلام الغزولي
إسلام الغزولي
عائشة حسن
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دعا إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، جموع المصريين للمشاركة الفعالة بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، التي تبدأ غدا السبت، بعد المشاركة الواسعة من قبل المصريين بالخارج، مؤكدًا على أن المشاركة حق ومسؤولية كبيرة على جموع المواطنين للتعبير عن رؤيتهم واختياراتهم لممثليهم تحت قبة البرلمان.

وأكد الغزولي، في تصريحات له اليوم، على أن حالة الزخم الكبيرة التى تشهدها الحياة السياسية المصرية، تتطلب المشاركة الفعالة من جموع المواطنين، والتعبير عن رؤيتهم الكاملة بكل شفافية، مشيرا إلي أن المصريين بالخارج على مدار الاستحقاقات الدستورية الماضية كان لهم وجود فعال بكل المشاركات وبمقدمة الصفوف، وأيضا المصريين بالداخل أيضا حريصون دائما على المشاركة.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ انتخابات مجلس الشيوخ أقرت عددا من التسهيلات التى تمكن المصريين بالخارج من قيامهم بالتصويت من مقرات منازلهم وإرسال خطابات التصويت لمقرات اللجان، وهذه خطوة تتماشى مع البيئة التكنولوجية والإلكترونية لعالم الانتخابات، ومن التسهيلات التى تساعد علي زيادة حجم المشاركة، بجانب المساعي الكبيرة للتغلب على العقبات أمام التصويت في الداخل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدور الأكبر سيكون في المشاركة الواسعة من جموع المواطنين فى الداخل على مداري يومي السبت والأحد، بالمرحلة الأولي واختيار مرشحي الفردي والقائمة، مشيرا إلي حجم المنافسة الكبيرة بالانتخابات من وجود مايقرب من 4 آلاف مرشح على مستوى المقاعد الفردية، وأكثر من قائمة يؤكد أن الفيصل سيكون فى الصندوق الانتخابي، وبالتالي المشاركة ستكون الحاسم النهائي.

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