نائب يحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات «النواب»: واجب وطنى

أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ضرورة المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس النواب، التي تبدأ مرحلتها الأولى غدًا السبت في الداخل بعدما انطلقت في الخارج الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن المشاركة مسئولية على جموع المصريين وحق دستوري من أجل بناء مؤسسات مصر الدستورية والنيابية.وأكد طلعت، في بيان له، أن المشاركة والتعبير من قبل المصريين عن رؤيتهم في المرشحين على مستوى المقاعد الفردية والقائمة، يقطع الطريق الكامل على أهل الشر وقوى الظلام، التي تريد النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال، موضحًا أن الشعب المصري يدرك خطوة المرحلة وضرورة بناء مؤسساته الدستورية.ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الوحيدة لإفراز نواب قادرين على مواصلة العمل في التعبير عن الوطن ونبض الشارع، والشعب المصري بكل طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب.واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشاركة ستكون رادعة لكل أهل الشر وقوي الظلام التي تريد النيل من الدولة المصرية، ومن ثم سيختار الشعب ممثليه تحت القبة، مشيرا إلى أن التحديات لا تزال كبيرة والبيئة النيابية في مصر لا تزال في حاجة لجهود أكبر بعد أن حققت العديد من الإنجازات على مدار الفصل التشريعي الجاري.