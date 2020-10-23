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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة النمساوى يطالب بوقف احتفالات «الهالوين»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:22 م
احتفالات الهالوين
احتفالات الهالوين
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طالب وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، بوقف جميع الاحتفالات والمناسبات خلال الأيام المقبلة، خاصة احتفالات عيد "الهالوين"، وهو أحد الأعياد الاجتماعية الشهيرة فى البلاد.

وقال الوزير النمساوي- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن الوضع الحالي لفيروس (كورونا) "خطير للغاية" في النمسا وجميع أنحاء أوروبا.

وأضاف الوزير أنه على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية دخلت بالفعل مرحلة الإغلاق الثانية، فإننا ما زلنا متفائلين بأنه يمكن أن نمنع ذلك في النمسا، وناشد المواطنين البقاء في منازلهم خلال عطلة الخريف وعدم الاحتفال بعيد الهالوين.

وتابع: أن معدل إشغال وحدات العناية المركزة حاليًا يبلغ ثمانية بالمائة وهذا ليس سببًا للذعر، ولكنه سبب للحذر ولتكثيف جهود احتواء انتشار الوباء.

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