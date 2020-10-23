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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تنظر بشأن عدم الاعتراف بجواز سفر «المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار» كوثيقة للسفر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:40 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستنظر بشأن عدم الاعتراف بجواز السفر البريطاني (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار) كوثيقة صالحة للسفر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان الحكومة البريطانية، أمس، أنها ستبدأ في معالجة طلبات الحصول على تأشيرة وطنية بريطانية (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار) للمقيمين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اعتبارًا من 31 يناير 2021.

وقال جيان: "أعلنت الصين موقفها الرسمي بشأن المسائل ذات الصلة مرات عديدة. وانتهك الجانب البريطاني وعودة، وأصر على المضي قدمًا في هذا المسار، بإثارته مرارًا قضية جواز السفر الوطني البريطاني (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار)، والتدخل في شئون هونج كونج (المستعمرة البريطانية السابقة) والشئون الداخلية للصين. وأصبح الجانب البريطاني في النهاية كمن يرفع صخرة ويسقطها على قدمه".

وأضاف جيان: "بما أن الجانب البريطاني انتهك التزامه أولًا، فإن الصين ستنظر في عدم الاعتراف بجواز السفر الوطني البريطاني (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار) كوثيقة صالحة للسفر، وتحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من التدابير".

كان متحدث باسم السفارة الصينية في المملكة المتحدة قد صرح- في بيان سابق- أنه "فيما يتعلق بجواز السفر الوطني البريطاني (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار)، فإن الجانب البريطاني في المذكرات المتبادلة بين الجانبين أكد أنه لن يمنح حق الإقامة للمواطنين الصينيين في هونج كونج الذين يحملون هذه الجوازات"، محذرًا من أنه "إذا قام الجانب البريطاني بإجراء تغييرات من جانب واحد على الممارسة ذات الصلة، فإنه سيخل بموقفه وتعهداته وكذلك القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. ونحن نعارض ذلك بشدة ونحتفظ بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة".

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