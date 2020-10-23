محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى 20 للجنة مراجعة تراخيص البناء

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري العشرين للجنة مراجعة تراخيص البناء، وحصر كل المباني الصادرة بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، بحضور السيد أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال، مدير مديرية الإسكان، والدكتور أحمد عطية، المستشار الهندسي للمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP، وأعضاء اللجنة.وأوضح محافظ سوهاج أنه تمت مراجعة 310 ملفات تراخيص من أصل 413 ملفا بمشاركة عضو جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء، وجار إرسالها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن اللجنة تعمل بشكل يومي لسرعة الانتهاء من مراجعة ما تبقى من التراخيص ليتم إرسالها إلى الهيئة.وأشار "الفقي" إلى أهمية دور اللجنة في مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادرة لها تراخيص سابقة على قرار وقف أعمال البناء؛ للتأكد من مطابقتها الاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم؛ للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها، بالإضافة إلى حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على قرار الايقاف، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.