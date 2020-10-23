«الاتصالات»: فودافون تحتل المركز الأول في عدد مشتركي المحمول

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة فودافون مصر احتلت المركز الأول في عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو 39 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي بحصة سوقية 42.4% في حين جاء أورنج في المركز الثاني 27.58 مليون مشترك بحصة سوقية 28.6% تلتها شركة اتصالات مصر بنحو 20.26 مليون مشترك بحصة سوقية 21.4% وجاءت الشبكة الرابعة للمحمول WE برصيد 8.69 مليون مشترك 7.6%.وأكد التقرير الذي تنفرد "الدستور" بنشره بعد أن حصلت على نسخة منه، أن شركة فودافون مصر حققت نمو 800 ألف مشترك جديد خلال عام، وحققت اتصالات مصر أيضا نمو بلغ 210 آلاف مشترك عن الفترة نفسها في حين خسرت أورنج مصر نحو 910 آلاف مشترك بعد تراجع أعداد مشتركيها خلال عام.وذكر التقرير إن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 95.55 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 94.52 مليون مشترك عن الفترة نفسها عام 2019 بزيادة قدرها 1.12 مليون مشترك جديد خلال عام، بتراجع شهري للمرة الثانية علي التوالي بنسبة 1.07% مسجلا 96.58 مليون مشترك خلال يونيو الماضي ونحو 96.74 مليون مشترك خلال مايو في حين حقق معدل نمو سنويا بقيمة 1.08%.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.56 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 106.47 مليون مشترك بنهاية يونيو السابق عليه، موضحا أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت نحو 94.56% بنهاية يوليو الماضي مقابل 95.31% عن نفس الفترة عام 2019 بتراجع سنوي 0.74% وشهري بنسبة 1.17% بعد أن سجلت نحو 95.73% خلال يونيو، ونحو 96.04% خلال مايو الماضي.