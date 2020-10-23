رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: فودافون تحتل المركز الأول في عدد مشتركي المحمول

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:12 م
فودافون
فودافون
طارق عتمان
طباعة
كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة فودافون مصر احتلت المركز الأول في عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو 39 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي بحصة سوقية 42.4% في حين جاء أورنج في المركز الثاني 27.58 مليون مشترك بحصة سوقية 28.6% تلتها شركة اتصالات مصر بنحو 20.26 مليون مشترك بحصة سوقية 21.4% وجاءت الشبكة الرابعة للمحمول WE برصيد 8.69 مليون مشترك 7.6%.

وأكد التقرير الذي تنفرد "الدستور" بنشره بعد أن حصلت على نسخة منه، أن شركة فودافون مصر حققت نمو 800 ألف مشترك جديد خلال عام، وحققت اتصالات مصر أيضا نمو بلغ 210 آلاف مشترك عن الفترة نفسها في حين خسرت أورنج مصر نحو 910 آلاف مشترك بعد تراجع أعداد مشتركيها خلال عام.

وذكر التقرير إن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 95.55 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 94.52 مليون مشترك عن الفترة نفسها عام 2019 بزيادة قدرها 1.12 مليون مشترك جديد خلال عام، بتراجع شهري للمرة الثانية علي التوالي بنسبة 1.07% مسجلا 96.58 مليون مشترك خلال يونيو الماضي ونحو 96.74 مليون مشترك خلال مايو في حين حقق معدل نمو سنويا بقيمة 1.08%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.56 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 106.47 مليون مشترك بنهاية يونيو السابق عليه، موضحا أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت نحو 94.56% بنهاية يوليو الماضي مقابل 95.31% عن نفس الفترة عام 2019 بتراجع سنوي 0.74% وشهري بنسبة 1.17% بعد أن سجلت نحو 95.73% خلال يونيو، ونحو 96.04% خلال مايو الماضي.
فودافون
فودافون

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الصور

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

تشكيل الأهلي الرسمي.. أجاي ومروان يقودان الهجوم أمام الوداد

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الاقتران الأعظم بين المشتري وزحل في ظاهرة لن تحدث قبل 2080.. 21 ديسمبر

تنفيذ أطول علم في العالم تحت الماء بشرم الشيخ بطول 1125 مترا

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

ريم خيرى شلبى: «بيت بلا نافذة» نوع من أنواع الفضفضة

زيزيت سالم تكتب: مهندس الرواية يقف على عتبات الجنة

صدور الترجمة العربية لرواية «أنطونيو الجميل» لـ ڨيتالينو برانكاتى

«العين للنشر» تستأنف أنشطتها بكتب جديدة رغم كورونا