هشام جابر: المشاركة فى انتخابات «النواب» ضرورة لاستكمال التنمية

دعا الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للنزول غدًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى على مدار يومى 24، 25 أكتوبر الجاري، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدمًا فى مسيرة التنمية.وأعلن "جابر" عن توفير أتوبيسات غدًا أمام مبنى إدارة الجامعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا للتيسير على الراغبين فى المشاركة من أبناء الجامعة فى الانتخابات ونقلهم لمقرات اللجان الانتخابية بمناطق الإسكندرية المختلفة.واستعدت محافظة الإسكندرية لانتخابات مجلس النواب بـ6 لجان عامة، و363 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، و1160 لجنة فرعية، حيث تضم الإسكندرية 4 ملايين و67 ألفًا و901 ناخب بنطاق المحافظة لهم حق التصويت.وانتهت المدارس والمقراتر الانتخابية من اللمسات الأخيرة في التجهيزات استعدادًا لاستقبال الناخبين من صباح غد السبت 24 أكتوبر، وتم التنسيق لتجهيز المقرات والمراكز الانتخابية، ومنها مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية والجهات الأخرى المشاركة.