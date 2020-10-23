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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان حمام سباحة وملعبًا بقرية أبيس 10

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:54 م
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
هبه عويضه
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افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، اليوم الجمعة، حمام سباحة، وملعب نجيل صناعى بمركز شباب أبيس القرية العاشرة، وهو أول مركز شباب بالقرية يوجد به حمام سباحة نصف أوليمبي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، ونصر محروس، رئيس مجلس إدارة المركز، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس إدارته المركز على الجهد المبذول، كما وجه الشكر للدكتوره صفاء الشريف على ما بذلوه من مجهودات فى مراكز شباب الإسكندرية، كما دعا القطاع الخاص للاستثمار فى مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات أخرى اجتماعية سوف تنفذ فى المركز لخدمة أهالى قرية أبيس ١٠.

وعبر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته لنجاح ماراثون الدراجات الذى شارك فيه وزير الشباب والرياضة، ومعهم 200 شاب وفتاة، ورغم تحذيرات الأرصاد، إلا أن الطقس مشرق، مؤكدًا على أهمية الرياضة فى حياة الإنسان من كل الأعمار.

وتم افتتاح حمام سباحة وملعب نجيل صناعي بمركز أبيس 10، أحد أول مشروعات الطرح الاستثماري الذى نفذ فى محافظة الإسكندرية، وأطلقته وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وجعلها مراكز خدمة مجتمعية.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات باليه مائي، سباحة حرة لذوى القدرات والهمم، عرض مونو وزعانف.

والجدير بالذكر أنه تم طرح مزايدة علنية فى ٨ أبريل ٢٠١٩ بنظام حق الانتفاع لإنشاء حمام سباحة تدريبى بقيمة الإنشاءات 8.5 مليون جنيه وقيمة حق الانتفاع للسنة 110000، والزيادة 10% (مدة 9 سنوات)، وكذا تم طرح مزايدة علنية بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٠، ملعب كرة قدم نجيل صناعى لمدة 5 سنوات الزيادة 10%
بحق انتفاع سنوى 30000ج وقيمه الإنشاءات مليون وثمانيمائة ألف جنيه لمدة 5 سنوات.

هذا وقد تم بدء العمل بحمام السباحة فى٣٠ مايو ٢٠١٩، وتوقف فترة ٤ شهور خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم بدء العمل بالملعب ٢٩ يوليو٢٠٢٠، وانتهاء العمل فى الحمام والملعب فى الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان حمام سباحة وملعبًا بقرية أبيس 10
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى
وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان حمام سباحة وملعبًا بقرية أبيس 10
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

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