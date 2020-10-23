رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كتاب وباحثون: الدوريات العلمية غائبة لهذه الأسباب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:31 م
جريدة الدستور
خالد حماد
طباعة
ما هي المجلة العلمية التي تتابعها؟ من هو المحرر العلمي الذي يضيف إليك؟ أسئلة تبدو يتيمة وسط فيضانات الأسئلة حول الثقافة والمثقف ومستقبل التعليم والعلم، غالبا ما يتم مواجهتها بالدهشة والغرابة، بمجرد طرحها على الغالبية العظمى من القراء من المحيط للخليج، حول أسباب غياب المجلات العلمية وندرة محرري صفحات العلم جاء هذا التقرير.

يُرجع دكتور شاكر عبدالحميد، وزيرة الثقافة الأسبق، غياب المجلات العلمية إلى عدم الاهتمام بالعلم بصفة عامة، ويلفت إلى أن أغلب مستشاري المجلات العلمية لا تتم استشارتهم، رغم كونه استشاريًا لمجلة علم النفس التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب.

ويقول دكتور زين عبدالهادي إن الدوريات العلمية بدأ نشرها عام 1665 في كل من فرنسا وإنجلترا تقرببا في الوقت نفسه، وأصبحت صناعة قائمة بذاتها، لم تظهر في العالم العربي إلا بعد دخول المطبعة مع الحملة الفرنسية، وعلى الرغم من الإشارة لمجلة الحملة الفرنسية البريد المصري إبان الحملة الفرنسية إلا أنها بدأت في الانتشار في مصر ولبنان وسوريا والمغرب والعراق.

ويلفت زين عبدالهادي إلى أن الدوريات العلمية في العالم العربي تواجه العديد من المشكلات المتعلقة بعدم انتظام النشر، وضعف الإنفاق على إخراجها وفق المعايير العالمية، كما أن التحكيم العلمي لأغلبها مشكوك فيه، ولا يمكن مقارنتها بالدوريات الغربية.

ويقول الكاتب والمترجم أحمد سمير سعيد: توجد لدينا مجلة العلم، النسخة العربية من "ساينتيفيك أميريكا"، وهناك مواقع مثل ساينس، إضاءات، غالبا ما تهدف إلى التخصص، لكن في الصحافة بشكل عام والتي تغطي بدورها أخبارًا علمية يقدم على هذه التغطيات محررون ليست لديهم خلفية علمية، لذا يواجهون مشاكل في دقة ما يقدم للقارئ.

أما عن ندرة وجود محررين علميين محترفين، يؤكد وجودهم رغم الندرة، منهم محمد منصور، محمد السعيد، مي السيد، شرف الدين، شادي عبدالحافظ ومصطفى العدوي.

في السياق نفسه، يشير هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن ما تنتجه الهيئة من مجلات في ضوء الثقافة العلمية في مختلف المجالات متنوع ويصل الرقم لـ7 إصدارات منها العلم والحياة، دورية متخصصة في مجال تبسيط علوم الفيزياء والكيمياء، والأخرى متنوعة بين مجالات الفلسفة وعلم النفس والثقافة الأدبية منها "الفكر المعاصر، علم النفس، مجلة العلم".

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى

الصور

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

«أسيوط» تطلق حملة «مصر جميلة» لتنظيف الشوارع (صور)

image description

استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

كتاب وباحثون: الدوريات العلمية غائبة لهذه الأسباب

خيري شلبي ويحيى الطاهر وسيد حجاب.. «جوائز للنشر لا الفلوس»

اليوم.. «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى