كتاب وباحثون: الدوريات العلمية غائبة لهذه الأسباب

ما هي المجلة العلمية التي تتابعها؟ من هو المحرر العلمي الذي يضيف إليك؟ أسئلة تبدو يتيمة وسط فيضانات الأسئلة حول الثقافة والمثقف ومستقبل التعليم والعلم، غالبا ما يتم مواجهتها بالدهشة والغرابة، بمجرد طرحها على الغالبية العظمى من القراء من المحيط للخليج، حول أسباب غياب المجلات العلمية وندرة محرري صفحات العلم جاء هذا التقرير.يُرجع دكتور شاكر عبدالحميد، وزيرة الثقافة الأسبق، غياب المجلات العلمية إلى عدم الاهتمام بالعلم بصفة عامة، ويلفت إلى أن أغلب مستشاري المجلات العلمية لا تتم استشارتهم، رغم كونه استشاريًا لمجلة علم النفس التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب.ويقول دكتور زين عبدالهادي إن الدوريات العلمية بدأ نشرها عام 1665 في كل من فرنسا وإنجلترا تقرببا في الوقت نفسه، وأصبحت صناعة قائمة بذاتها، لم تظهر في العالم العربي إلا بعد دخول المطبعة مع الحملة الفرنسية، وعلى الرغم من الإشارة لمجلة الحملة الفرنسية البريد المصري إبان الحملة الفرنسية إلا أنها بدأت في الانتشار في مصر ولبنان وسوريا والمغرب والعراق.ويلفت زين عبدالهادي إلى أن الدوريات العلمية في العالم العربي تواجه العديد من المشكلات المتعلقة بعدم انتظام النشر، وضعف الإنفاق على إخراجها وفق المعايير العالمية، كما أن التحكيم العلمي لأغلبها مشكوك فيه، ولا يمكن مقارنتها بالدوريات الغربية.ويقول الكاتب والمترجم أحمد سمير سعيد: توجد لدينا مجلة العلم، النسخة العربية من "ساينتيفيك أميريكا"، وهناك مواقع مثل ساينس، إضاءات، غالبا ما تهدف إلى التخصص، لكن في الصحافة بشكل عام والتي تغطي بدورها أخبارًا علمية يقدم على هذه التغطيات محررون ليست لديهم خلفية علمية، لذا يواجهون مشاكل في دقة ما يقدم للقارئ.أما عن ندرة وجود محررين علميين محترفين، يؤكد وجودهم رغم الندرة، منهم محمد منصور، محمد السعيد، مي السيد، شرف الدين، شادي عبدالحافظ ومصطفى العدوي.في السياق نفسه، يشير هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن ما تنتجه الهيئة من مجلات في ضوء الثقافة العلمية في مختلف المجالات متنوع ويصل الرقم لـ7 إصدارات منها العلم والحياة، دورية متخصصة في مجال تبسيط علوم الفيزياء والكيمياء، والأخرى متنوعة بين مجالات الفلسفة وعلم النفس والثقافة الأدبية منها "الفكر المعاصر، علم النفس، مجلة العلم".