البنك الدولى يدشن مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا بالسودان

دشن البنك الدولي مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا في السودان، بالتعاون مع وزارة الصحة، في حضور وزير الصحة السوداني أسامة عبدالرحيم، المدير القطري للبنك الدولي عثمان ديون، والسفير الياباني فى السودان هاتوري تكاشي، وسفير السعودية على بن حسن جعفر، ومدير مكتب البنك الدولى بالسودان ملينا استيفانوفا.وذكرت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم الجمعة- أن السعودية ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، فيما ساهمت دولة اليابان بمبلغ 6.5 مليون دولار، في هذا المشروع، لافتة إلى أن إجمالي قيمة المشروع تبلغ 21.99 مليون دولار.بدوره، أكد سفير اليابان هاتوري تكاشي، على متانة العلاقات بين بلاده والسودان، والالتزام بدعم السودان في كل المجالات، فيما أكد السفير السعودي على أهمية الوقوف مع السودان ودعم المنظومة الصحية فيه.