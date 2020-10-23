رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك الدولى يدشن مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا بالسودان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:46 م
البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ
طباعة
دشن البنك الدولي مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا في السودان، بالتعاون مع وزارة الصحة، في حضور وزير الصحة السوداني أسامة عبدالرحيم، المدير القطري للبنك الدولي عثمان ديون، والسفير الياباني فى السودان هاتوري تكاشي، وسفير السعودية على بن حسن جعفر، ومدير مكتب البنك الدولى بالسودان ملينا استيفانوفا.

وذكرت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم الجمعة- أن السعودية ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، فيما ساهمت دولة اليابان بمبلغ 6.5 مليون دولار، في هذا المشروع، لافتة إلى أن إجمالي قيمة المشروع تبلغ 21.99 مليون دولار.

بدوره، أكد سفير اليابان هاتوري تكاشي، على متانة العلاقات بين بلاده والسودان، والالتزام بدعم السودان في كل المجالات، فيما أكد السفير السعودي على أهمية الوقوف مع السودان ودعم المنظومة الصحية فيه.

موضوعات متعلقة

«قطع اللسان وصورة الجانى».. تفاصيل جديدة فى واقعة الطبيبة المعتدى عليها بالكويت

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوّق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

الصور

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

«أسيوط» تطلق حملة «مصر جميلة» لتنظيف الشوارع (صور)

image description

استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

كتاب وباحثون: الدوريات العلمية غائبة لهذه الأسباب

خيري شلبي ويحيى الطاهر وسيد حجاب.. «جوائز للنشر لا الفلوس»

اليوم.. «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى