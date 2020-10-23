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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تطلق قناة «مدرستنا» على «يوتيوب»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:44 م
يوتيوب
يوتيوب
ريم محمود
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دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" تحمل اسم "مدرستنا" للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، معلومات عن هذه القناة وهي كالتالي:
- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.
- تبث محتوى علميا في المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسي.
- تبث محتوى علميا للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادي.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.
- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.
- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.
- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفني.

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