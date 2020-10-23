«التعليم» تطلق قناة «مدرستنا» على «يوتيوب»

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" تحمل اسم "مدرستنا" للمرحلة الابتدائية والإعدادية.وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، معلومات عن هذه القناة وهي كالتالي:- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.- تبث محتوى علميا في المواد الأساسية المضافة للمجموع.- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسي.- تبث محتوى علميا للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادي.- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفني.