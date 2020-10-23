مباحثات موريتانية سعودية فى نواكشوط

بحث رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا هزاع بن زبن ضاوي المطيري، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.وذكرت الإذاعة الموريتانية أنه حضر المباحثات كل من مدير ديوان رئيس الوزراء الموريتاني سيدي ولد مولاي الزين والمستشار برئاسة الوزراء محمد يحيى ولد القاضي.يذكر أن وفدا من الصندوق السعودي للتنمية يستعد لزيارة موريتانيا من أجل تمويل مشاريع جديدة.