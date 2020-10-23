«قايتباى» تستقبل عروض الموسيقى التراثية لـ«البحرية الفرنسية»

استقبلت قلعة قايتباي فرقة الموسيقى التراثية للبحرية الفرنسية لإقامة عروضها الموسيقية ضمن سلسلة العروض التي أقامتها في عدد من المواقع الأثرية والسياحية المصرية خلال زيارتها لمصر في الفترة من 20 حتى 26 أكتوبر الجاري.جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونائب قنصل فرنسا وبحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وأمل العرجاوي مدير مكتب ميناء الإسكندرية بهيئة تنشيط السياحة.وأوضح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن هذه الفرقة قامت بتقديم عرض موسيقى لمدة 20، ثم انضمت إليها فرقة الموسيقى السيمفونية العسكرية المصرية التي قامت بتقديم عرض موسيقي آخر لمدة 20 دقيقة.وقامت الفرقة الفرنسية بجولة بقلعة قايتباي مستمتعين خلالها بمشاهدة معالم الحضارة المصرية، كما التقطوا عددا من الصور التذكارية بقلعة قايتباي ومنطقة السراديب الساحلية وأمام البرج الرئيسي، وبصحن القلعة وفوق الأسوار الخارجية معربين عن سعادتهم بعزف الموسيقى العسكرية الفرنسية في أحضان الحضارة المصرية.