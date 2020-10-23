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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار وحريق فى محطة لإنتاج البتروكيميائيات جنوبى إيران

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:21 م
انفجار
انفجار
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارًا تبعه حريق وقع فى محطة لإنتاج البتروكيميائيات في ميناء بندر إمام بمدينة ماهشهر جنوب البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد موقع "عصر جنوب" في المدينة بأن الانفجار وقع فى وحدة معالجة البتروكيميائيات العطرية فى المحطة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضاف الموقع أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، ولم يعلق أى مصدر رسمي حتى الآن على الخبر.

وتعرضت محطات طاقة وغاز وبتروكيميائيات ومنشآت عسكرية ونووية خلال فصل الصيف لأحداث مشبوهة، وكشفت السلطات الأسبوع الماضي عن هجوم سيبراني تعرضت له مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، مما أدى إلى تعطل نظام الاتصال في ميناء بندر عباس ومؤسستين حكوميتين.

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