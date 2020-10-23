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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: خطة لتأمين انتخابات النواب طبيًا.. وغرفة أزمات للمتابعة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:23 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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- مجاهد: فرق طبية بمقار اللجان الانتخابية للتعامل مع الحالات البسيطة وتحويل الحالات إلى المستشفيات القريبة عند الحاجة

- قياس درجات الحرارة لكل المترددين على المقرات الانتخابية.. وتطهير الأسطح بمقر اللجان والقاعات والأبواب والنوافذ بشكل دوري على مدار اليوم


كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبى لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام وزارة الصحة على مدار الساعة، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم والعمل على حلها فورًا.

وأعلن لـ "الدستور" أنه سيتم الدفع بفرق طبية مجهزة بجميع المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 7000 فريق طبي لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لكل من الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للحالات المرضية البسيطة من خلال الفرق الطبية المتواجدة بالمقرات الانتخابية، ونقلها إلى المستشفيات القريبة من مقارهم الانتخابية عند الحاجة، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تم التشديد على كل المديريات بتوفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 16 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، و62 ألف كيس بلازما الدم.

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحي، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة لأي طارئ، ورفع تقرير دوري إلى الوزيرة بجميع المستجدات، مؤكدًا على توافر سيارات إسعاف مجهزة في محيط المقرات الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب، تتضمن الدفع بأكثر من 2850 سيارة إسعاف مجهزة وتوزيعها بمقار اللجان ومحافظات الجمهورية أثناء الانتخابات، و11 لانش إسعاف نهري، وما يقرب من 7 آلاف من الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للناخبين والمواطنين بالمقار الانتخابية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم قياس درجات الحرارة لكل المترددين على المقرات الانتخابية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الناخبين أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية بكل محافظة، كما تم التشديد على المراقبين باللجان الانتخابية بأهمية الالتزام بالكمامات طوال فترة عملهم، وتوفير سبل الحماية لكافة المشرفين على العملية الانتخابية، بالإضافة التهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية.

وأشار مجاهد إلى أهمية التزام كل ناخب بالكمامة طول فترة تواجده بالمقر الانتخابي، كما يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الانتخابات مباشرة مع ارتداء قفاز، بالإضافة إلى خروج الناخب بانتظام بعد الإدلاء بصوته لمنع التزاحم.

وأكد أنه يتم تطهير الأسطح بمقر اللجان والقاعات والأبواب والنوافذ بشكل دوري، على مدار اليوم، لافتًا إلى أنه يتم إبلاغ رئيس اللجنة فورًا عند ظهور أي أعراض مرضية على أي من الناخبين أو المراقبين ونقلهم فورًا بسيارات الإسعاف المجهزة المتواجدة أمام اللجان إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ووجه عددا من النصائح للناخبين من كبار السن، منها الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة قبل وبعد الذهاب إلى اللجنة، وعدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس، حفاظًا على صحتهم.

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