وزير الاتصالات يوجه «البريد» بسرعة تطوير مكاتب الهيئة

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تشكيله الجديد.واستهل الدكتور عمرو طلعت الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصري، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهمة الجديدة، والاستفادة من الخبرات المتميزة والمتنوعة التي يضمها المجلس، موضحا أنه تمت الاستعانة في هذا المجلس بخبرات كبيرة في المجال المصرفي بهدف تعظيم إيرادات الهيئة وتنويع المحافظ الاستثمارية.وكلف الوزير أعضاء مجلس الإدارة بالانتهاء من خطة تطوير مكاتب الهيئة ورفع كفاءتها وفقا للخطة الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في هذا الشأن، وتطوير منظومة المدفوعات، وتوسيع محفظة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.وأشاد "طلعت" بالتطور الكبير الذي شهده البريد خلال الفترة الماضية في الشكل والمضمون، وتوسعة في تقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل إلى جانب الخدمات المالية والبريدية، الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية والتي لاقت إقبالا كبيرا واستحسانا من كل المواطنين، مع التحول نحو تقديم خدمات الشمول المالي بكل أنواعها، مضيفًا أن البريد خلال الفترة القادمة سيمثل محورا رئيسيا في بناء مصر الرقمية ومجتمع رقمي متكامل في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب الهيئة والذى يعد عنصرا داعما لها يؤهلها لتقديم كل خدمات مصر الرقمية للمواطنين خاصة للذين هم أقل تعاملا مع التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم التوسع في المنافذ التي تقدم خدمات التوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل لتصل إلى ١٠٩ مكتب بريد بنهاية هذا العام بهدف التخفيف على المواطنين.وأثنى الوزير على أداء العاملين من أبناء الهيئة الذين اجتهدوا طوال الفترة الماضية، لكي تعود الهيئة القومية للبريد لتتبوأ مكانتها اللائقة بها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك كنزًا بشريًا على قدر كبير من المهارة والاحترافية نفخر به ونعتمد عليه في تقديم كل الخدمات للمواطنين ونسعى إلى الاستفادة منه وصقل مهاراته ودعمه بكل الوسائل التي تمكنه من تقديم المزيد من العطاء لصالح هذا الصرح العملاق.وأشار" طلعت" إلى الاهتمام بتطوير مبنى البريد التاريخي العريق الذي مر عليه أكثر من 150 عاما، وكذلك تطوير المتحف داخله والتوسع فيه بالاعتماد على التقنيات الحديثة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لكي يظهر بمظهر حضاري يليق بالبريد المصري.وخلال الاجتماع الأول للمجلس فى تشكيله الجديد، استعرض الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ما وصل إليه البريد المصري من تطور، موضحًا أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة كان له الأثر البالغ في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة.