الليلة.. انطلاق الموسم الثالث من برنامج «في Male» لكارلا حداد

تنطلق أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "في Male" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، مساء الجمعة على شاشة LBCI.البرنامج "التوك شو" بفكرة جديدة، يستقبل الرجال مع فرقة من النساء والأسئلة تدور حول المرأة وهو الأول من نوعه، وكان يحمل عنوان "ست وستات" وتغير ليصبح "في ميل" واستضافت فيه عدد من النجوم.من جهة أخرى، كانت كارلا حداد أعلنت عن انفصالها من طوني بو جودة في شهر يونيه الماضي، والذي تزوجته في عام 2004، ورزقت بابنتها ليا في عام 2009، وهي الابنة الوحيدة لها، وعاش كل من كارلا حداد وطوني أبو جودة قصة حب ألهمت كثيرين، وظهرا معًا في كثير من البرامج.