مسئول أمريكي: حل الأزمة الخليجية أولوية لدى واشنطن

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اهتمامها بحل الأزمة الخليجة الناشبة منذ يونيو 2017، مشددة على أن استمرار الخلاف لن يخدم أي طرف باستثناء إيران.وفي هذا الصدد، أكـد مساعـد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، خلال جولته الأخيرة في عدد من الدول العربية، أن حل الخلاف الخليجي يشكل أولوية لدى واشنطن، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية.وأوضح الوزير الأمريكي، أنه تمت مناقشة الخلافات الخليجية خلال جولته في المنطقة، مشددًا على أن الحوارات الاستراتيجية مع الشركاء والحلفاء فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية معهم.وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه وفي حال التزام "الأشقاء" في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، فإن ذلك سيكون جيدًا لأمن واستقرار المنطقة.وقال بن فرحان، في حديث إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الأسبوع الماضي: "نأمل أن نتمكن من إيجاد سبيل للمضي قدمًا لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الرابع بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، في الخامس من يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.وحددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنهاء المقاطعة وبحث عودة العلاقات مع قطر مرة أخرى، ومن بينها وقف التمويلات القطرية للجماعات الإرهابية، وعدم التدخل في شئون دول الجوار، فيما جددت الدوحة دعوتها للحوار غير المشروط.