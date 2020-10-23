بني سويف: فحص وتوفير العلاج بالمجان لـ 1431 مواطنا بالعلالمة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وتبين التقرير، الذي يعرض على المحافظ في هذا المجال، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العلالمة شرق النيل مركز بني سويف، مكونة من 10 تخصصات الباطنة، الصدر، الأطفال والعظام، الأسنان النساء الرمد الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة وفي ظل إجراءات وقائية مشددة.حيث تم الكشف على 1431 مواطنا، ومعمل دم 97، ومعمل طفيليات 42، وحالات الأشعة 17 وموجات فوق صوتية 55 وعدد 7 قرارات علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 36 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية.